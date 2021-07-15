В МВД предложили снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольный техосмотр

Черников напомнил, что Госавтоинспекция выступала с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. Эти предложения были направлены в Правительство РФ. Он добавил, что в некоторых российских регионах не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом региональные тарифы стоимости техосмотра неблагоприятно влияют на развитие рынка этих услуг. Как считает Черников, эти факторы могут приводить к затруднениям для владельцев автомобилей при прохождении техосмотра.