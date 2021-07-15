В МВД предложили снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольный техосмотр
Ведомство ранее выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для водителей, добровольно прошедших техосмотр, предлагает Министерство внутренних дел РФ. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.
"МВД России [считает] возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могло бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", — пояснил Черников.
Глава ГИБДД РФ отметил, что министерствам и ведомствам, заинтересованным инициативой, предлагается подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств.
Черников напомнил, что Госавтоинспекция выступала с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. Эти предложения были направлены в Правительство РФ. Он добавил, что в некоторых российских регионах не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом региональные тарифы стоимости техосмотра неблагоприятно влияют на развитие рынка этих услуг. Как считает Черников, эти факторы могут приводить к затруднениям для владельцев автомобилей при прохождении техосмотра.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО. Для получения полиса водителю больше не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение технического осмотра транспортного средства. Закон вступит в силу 22 августа.
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