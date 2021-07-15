Аваков на ломаном украинском прокомментировал свою отставку
Об уходе с поста главы МВД Украины он высказался в "Фейсбуке" фотографией с ладонью у сердца. Снимок Аваков подписал фразой на несуществующем языке.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Экс-глава украинского МВД Арсен Аваков опубликовал пост в "Фейсбуке", которым прокомментировал свою отставку. Пользователи обратили внимание на странное обращение бывшего министра, скриншот публикации Авакова разместил портал "Страна.ua".
Фото © Facebook / Арсен Аваков
"СлаваУкраїне!" — написал экс-глава МВД Незалежной.
На первый взгляд, получился гибрид русского (Слава Украине) и украинского (Слава Україні) вариантов данного выражения. Аваков уже успел поправить публикацию, забыв убрать пробел между словами. Непонятно, действительно ли это была опечатка или экс-министр заложил некий тайный смысл.
Напомним, что Верховная рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующее решение депутаты приняли большинством голосов на пленарном заседании 15 июля. "За" проголосовал 291 парламентарий.
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