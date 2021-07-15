Аваков на ломаном украинском прокомментировал свою отставку

На первый взгляд, получился гибрид русского (Слава Украине) и украинского (Слава Україні) вариантов данного выражения. Аваков уже успел поправить публикацию, забыв убрать пробел между словами. Непонятно, действительно ли это была опечатка или экс-министр заложил некий тайный смысл.