Песков: Парк региональных авиакомпаний остро нуждается в обновлении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что у региональных авиакомпаний действительно есть острая потребность в новых самолётах. Заявление прозвучало в ответ на реплику журналистов о том, что часто именно изношенность авиатехники приводит к инцидентам и катастрофам.

"Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний, он весьма и весьма старый и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", — отметил представитель Кремля.