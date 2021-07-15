Песков: Парк региональных авиакомпаний остро нуждается в обновлении
В Кремле отреагировали на реплику журналистов о том, что часто именно изношенность авиатехники приводит к инцидентам и катастрофам.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что у региональных авиакомпаний действительно есть острая потребность в новых самолётах. Заявление прозвучало в ответ на реплику журналистов о том, что часто именно изношенность авиатехники приводит к инцидентам и катастрофам.
"Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний, он весьма и весьма старый и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что сегодня Владимир Путин проведёт рабочую встречу с главой Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем и заслушает его доклад. Встреча пройдёт в том числе в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021, который состоится в подмосковном Жуковском на следующей неделе. По словам представителя Кремля, ни эта встреча, ни запланированные на следующую неделю мероприятия по теме авиации "никак не связаны с катастрофой Ан-26 на Камчатке".
Напомним, самолёт Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря, выживших нет.
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