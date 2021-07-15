Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, заявил Песков

На официальном уровне в РФ никто не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается обсуждения статьи [Владимира Путина об Украине], то оно действительно идёт активно, оно привлекает внимание разных экспертов, которые высказывают разные точки зрения. Но никто на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины", — сказал журналистам представитель Кремля.

Начавшиеся на телеканалах дискуссии по поводу якобы территориальных претензий со стороны РФ Песков объяснил многообразием мнений различных экспертов. По его словам, они "вольны обсуждать статью так, как захотят".