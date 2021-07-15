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Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, заявил Песков

Дискуссии на телеканалах по этому поводу в Кремле объяснили многообразием мнений различных экспертов. Специалисты "вольны обсуждать статью Путина так, как захотят", добавил Песков.

15 июля, 09:59
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

На официальном уровне в РФ никто не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается обсуждения статьи [Владимира Путина об Украине], то оно действительно идёт активно, оно привлекает внимание разных экспертов, которые высказывают разные точки зрения. Но никто на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины", — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков заявил, что Путин в своей статье "не расписывается" за выбор украинцев

Песков заявил, что Путин в своей статье "не расписывается" за выбор украинцев

Начавшиеся на телеканалах дискуссии по поводу якобы территориальных претензий со стороны РФ Песков объяснил многообразием мнений различных экспертов. По его словам, они "вольны обсуждать статью так, как захотят".

Напомним, в своей статье президент России Владимир Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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