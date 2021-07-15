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Песков: Все лидеры "нормандской четвёрки" поддерживают идею проведения саммита

Однако сроки проведения встречи лидеров — России, Украины, Франции и Германии — пока не обговаривались.

15 июля, 09:39
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Все участники "нормандской четвёрки" (Россия, Украина, Франция и Германия) поддерживают идею проведения нового саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что все участники "нормандской четвёрки" говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока нет ещё", — отметил представитель Кремля.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с канцлером Ангелой Меркель призвал "оказать давление" на Россию, чтобы провести встречу "нормандской четвёрки". Также глава Незалежной отметил, что хочет привлечь США к процессу мирного урегулирования в Донбассе.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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