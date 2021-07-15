ФТС вскрыла контрабанду 80 тысяч тонн нефти на Украину на два миллиарда рублей

В Федеральной таможенной службе (ФТС) России сообщили о выявлении нелегальной поставки 80 тысяч тонн нефти на сумму более двух миллиардов рублей из РФ на территорию Украины. Пресс-релиз опубликован на официальном сайте ведомства.

"В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что капитан танкера Altai после погрузки в порту Новороссийска 80 тысяч тонн нефти при убытии заявил порт назначения Аугуста (Италия), однако после выхода с территории Российской Федерации отправился в порт Южный (Украина), где осуществил выгрузку товаров в нарушение запрета", — отметили в ведомстве.

Стало известно, что компания-оператор была зарегистрирована в Великобритании, а капитану танкера было заранее поручено рейсовое задание на перевозку нефти на Украину. При этом последовало указание о неразглашении каких-либо сведений о порте назначения и получателе груза. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов возбуждено уголовное дело.