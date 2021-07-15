Сибиряк одним ударом отправил в нокдаун 10-летнего мальчика. Видео © Соцсети

Житель посёлка Краснообск Новосибирской области во дворе жилого дома и на глазах у прохожих ударил 10-летнего мальчика, это зафиксировали камеры очевидцев. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Побои".

По данным следствия, вечером 14 июля 2021 года во дворе одного из жилых домов мужчина схватил ребёнка и ударил его рукой по голове, школьник упал на землю. Поводом для драки стала ссора мальчика с сыном "драчуна".

Сейчас следователи и полицейские устанавливают круг очевидцев, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.