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Скворцова рассказала, когда ФМБА получит разрешение на клинические исследования антиковидной вакцины

Доклинические испытания препарата успешно завершены полностью. Ожидается, что он будет актуален против всех известных штаммов CoViD-19.

15 июля, 09:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уже на этой неделе Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получит разрешение на клинические исследования собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Мы закончили доклинику, мы сейчас получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований", — сказала Скворцова в ходе встречи с наставниками конкурса "Лидеры России".

Глава ФМБА подчеркнула, что эпидемиологический надзор в субъектах России демонстрирует, что прививаться от ковида, безусловно, нужно. По словам Скворцовой, один процент вакцинированных примерно даёт снижение суточного числа инфицированных на 0,27%. Исходя из того, что в РФ ежесуточный прирост заражённых чуть больше 0,4%, 0,27% — это очень много.

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Ранее в ФМБА заявили об эффективности вакцины агентства при любой мутации коронавируса. Дело в том, что данный препарат относится к веществам нового поколения и разрабатывается на новой технологической платформе. По словам первого замруководителя агентства Татьяны Яковлевой, препарат ФМБА вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определённых белков, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки. Стоит отметить, что именно клеточный иммунитет может держаться годами, в отличие от антительного, который, как правило, после нескольких месяцев исчезает.

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Лайф также уже рассказывал, что в России зарегистрировали препарат "Лейтрагин", способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19. Исследование, в котором приняло участие 320 пациентов со среднетяжёлым течением болезни, показало, что среди получивших лекарство участников не было ни одного смертельного исхода или перехода заболевания в более тяжёлую форму.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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