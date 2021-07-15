Скворцова рассказала, когда ФМБА получит разрешение на клинические исследования антиковидной вакцины

Уже на этой неделе Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получит разрешение на клинические исследования собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Мы закончили доклинику, мы сейчас получаем на этой неделе разрешение на начало клинических исследований", — сказала Скворцова в ходе встречи с наставниками конкурса "Лидеры России".

Глава ФМБА подчеркнула, что эпидемиологический надзор в субъектах России демонстрирует, что прививаться от ковида, безусловно, нужно. По словам Скворцовой, один процент вакцинированных примерно даёт снижение суточного числа инфицированных на 0,27%. Исходя из того, что в РФ ежесуточный прирост заражённых чуть больше 0,4%, 0,27% — это очень много.

Ранее в ФМБА заявили об эффективности вакцины агентства при любой мутации коронавируса. Дело в том, что данный препарат относится к веществам нового поколения и разрабатывается на новой технологической платформе. По словам первого замруководителя агентства Татьяны Яковлевой, препарат ФМБА вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определённых белков, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки. Стоит отметить, что именно клеточный иммунитет может держаться годами, в отличие от антительного, который, как правило, после нескольких месяцев исчезает.