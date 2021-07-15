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Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт США над Тихим океаном

Экипаж отечественного истребителя идентифицировал воздушную цель как Р-8А "Посейдон" американских ВМС.

15 июля, 08:49

Фото © ТАСС / Пресс-служба МО РФ

Кадры сопровождения истребителем МиГ-31 патрульного самолёта США над акваторией Тихого океана. Видео © Национальный центр управления обороной РФ

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в небе над акваторией Тихого океана патрульный самолёт США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

15 июля 2021 года средства контроля воздушного пространства зафиксировали над Тихим океаном воздушную цель, приближающуюся к государственной границе РФ. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель МиГ-31.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил её над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки", — сообщили в центре.

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Ранее Минобороны показало видео сопровождения самолётов США над Чёрным морем. На перехват иностранных судов в воздух поднимали истребители Су-30СМ и Су-27.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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