Российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт США над Тихим океаном

Кадры сопровождения истребителем МиГ-31 патрульного самолёта США над акваторией Тихого океана. Видео © Национальный центр управления обороной РФ

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в небе над акваторией Тихого океана патрульный самолёт США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

15 июля 2021 года средства контроля воздушного пространства зафиксировали над Тихим океаном воздушную цель, приближающуюся к государственной границе РФ. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух был поднят истребитель МиГ-31.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил её над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки", — сообщили в центре.