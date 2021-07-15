"15 июля мы с ребятами всю сумму, которую они соберут, потратим на помощь ялтинской школе, которая пострадала от наводнения. Школа № 12. И поедем туда. Мы знаем, что им необходимы принтеры, потому что затопило. Им необходимы книги. И к первому сентября нужно посадить саженцы. Поэтому они сегодня не просто играют, они выполняют социальную миссию", — объяснила ранее исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

"Они все отвечают на вопрос: "Ребят, зачем вы это делаете?" Они говорят: "Ну как же? Мы помогаем школе". И, мне кажется, это самое важное, что нам показывает "Большая перемена". Это то, что не просто детям мы демонстрируем, что они нужны государству. Но и дети понимают, что они могут быть нужными не просто потому, что они здесь родились. А потому, что они очень много могут сделать для страны. Это на самом деле и есть воспитание", — подытожила глава РДШ.