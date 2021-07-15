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"Выполняют социальную миссию": Финалисты "Большой перемены" передали гумпомощь школе в пострадавшей от наводнения Ялте

Учащиеся накануне поучаствовали в уникальном интерактиве. Заработанные ими "коины РДШ" были монетизированы.

15 июля, 08:35

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Российского движения школьников

"Навигаторы детства" и финалисты "Большой перемены" собрали деньги на помощь крымским школам. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Российского движения школьников

Финалисты конкурса "Большая перемена" передали гуманитарную помощь ялтинской школе № 12, которая пострадала в результате недавнего наводнения. Об этом сообщила пресс-служба Российского движения школьников.

"Навигаторы детства" провели уникальный интерактив для финалистов "Большой перемены"

"Навигаторы детства" провели уникальный интерактив для финалистов "Большой перемены"

Ребята 14 июля участвовали в различных активностях и получали специальную валюту "коины РДШ". Они конвертировались в настоящие деньги, которые и направили в помощь учебному заведению.

"15 июля мы с ребятами всю сумму, которую они соберут, потратим на помощь ялтинской школе, которая пострадала от наводнения. Школа № 12. И поедем туда. Мы знаем, что им необходимы принтеры, потому что затопило. Им необходимы книги. И к первому сентября нужно посадить саженцы. Поэтому они сегодня не просто играют, они выполняют социальную миссию", — объяснила ранее исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Победителями конкурса "Большая перемена" стали более 300 школьников

Победителями конкурса "Большая перемена" стали более 300 школьников

По её словам, дети осознают всю важность такой поддержки. Как объяснила Плещёва, процесс воспитания школьников осуществляется посредством личного примера и стремлений.

"Они все отвечают на вопрос: "Ребят, зачем вы это делаете?" Они говорят: "Ну как же? Мы помогаем школе". И, мне кажется, это самое важное, что нам показывает "Большая перемена". Это то, что не просто детям мы демонстрируем, что они нужны государству. Но и дети понимают, что они могут быть нужными не просто потому, что они здесь родились. А потому, что они очень много могут сделать для страны. Это на самом деле и есть воспитание", — подытожила глава РДШ.

Школы, где учатся победители "Большой перемены", получат по два миллиона рублей

Школы, где учатся победители "Большой перемены", получат по два миллиона рублей

Ранее сообщалось, что российские школьники в День семьи запустили спецчат. На собственном примере активисты РДШ и публичные персоны показали россиянам, как важно помнить о близких.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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