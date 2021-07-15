"Выполняют социальную миссию": Финалисты "Большой перемены" передали гумпомощь школе в пострадавшей от наводнения Ялте
Учащиеся накануне поучаствовали в уникальном интерактиве. Заработанные ими "коины РДШ" были монетизированы.
Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Российского движения школьников
"Навигаторы детства" и финалисты "Большой перемены" собрали деньги на помощь крымским школам. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Российского движения школьников
Финалисты конкурса "Большая перемена" передали гуманитарную помощь ялтинской школе № 12, которая пострадала в результате недавнего наводнения. Об этом сообщила пресс-служба Российского движения школьников.
Ребята 14 июля участвовали в различных активностях и получали специальную валюту "коины РДШ". Они конвертировались в настоящие деньги, которые и направили в помощь учебному заведению.
"15 июля мы с ребятами всю сумму, которую они соберут, потратим на помощь ялтинской школе, которая пострадала от наводнения. Школа № 12. И поедем туда. Мы знаем, что им необходимы принтеры, потому что затопило. Им необходимы книги. И к первому сентября нужно посадить саженцы. Поэтому они сегодня не просто играют, они выполняют социальную миссию", — объяснила ранее исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.
По её словам, дети осознают всю важность такой поддержки. Как объяснила Плещёва, процесс воспитания школьников осуществляется посредством личного примера и стремлений.
"Они все отвечают на вопрос: "Ребят, зачем вы это делаете?" Они говорят: "Ну как же? Мы помогаем школе". И, мне кажется, это самое важное, что нам показывает "Большая перемена". Это то, что не просто детям мы демонстрируем, что они нужны государству. Но и дети понимают, что они могут быть нужными не просто потому, что они здесь родились. А потому, что они очень много могут сделать для страны. Это на самом деле и есть воспитание", — подытожила глава РДШ.
Ранее сообщалось, что российские школьники в День семьи запустили спецчат. На собственном примере активисты РДШ и публичные персоны показали россиянам, как важно помнить о близких.
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