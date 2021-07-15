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Москвичам пообещали "залповые ливни" и град

При этом погода будет "мозаичной", и в некоторых районах будет по-прежнему ярко светить солнце.

15 июля, 08:48

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Вместе с 32-градусной жарой 15 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и даже град. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с телеканалом "Звезда".

"В отдельных районах Москвы прольются скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, местами возможен град диаметром до двух-трёх сантиметров. Это будет происходить мозаично. В каких-то районах столицы будет по-прежнему ярко светить солнце, испепеляющий зной. А кто-то окажется на линии огня залповых ливней", — объяснил эксперт.

По прогнозам, местами выпадет до 8–13 мм осадков. Также вероятно шквалистое усиление ветра во время грозы.

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Ранее Лайф писал, что погода в Москве уже побила рекорды прошлого века. 13 июля показатели на столбиках термометров поднялись до +32,7 градуса, что выше отметки 85-летней давности. А в среду, 14 июля, повторён рекорд тепла 1951 года. Он уже шестой в текущем сезоне.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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