ФАС согласовала сделку по покупке "Магнитом" магазинов "Дикси"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство о приобретении ретейлером "Магнит" розничной сети "Дикси". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") о приобретении торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт" при условии полного исполнения предписания ФАС России, предусматривающего ряд строгих ограничений", — говорится в сообщении.

Согласно требованиям ФАС, слияние торговых сетей возможно только в тех муниципалитетах, где доля ретейлера не превышает 25%. Таким образом, в 53 управлениях 142 магазина "Дикси" не будут соединены с "Магнитом". Кроме того, в 22 муниципалитетах доля интегрированной торговой сети должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%.

В свою очередь, торговую сеть "Дикси" обязали обеспечить исполнение всех имеющихся договоров, действующих на момент заключения сделки. Компании также запрещено создавать дискриминационные условия, в частности ограничивать доступ поставщикам и производителям на рынок.