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Грозивший сбросить трёхлетнего сына с балкона житель Иркутска арестован

Под стражей горе-папаша пробудет по меньшей мере два месяца. Его обвиняют в покушении на убийство малолетнего.

15 июля, 09:12
<p>Арестованный папаша. Фото © LIFE</p>

Арестованный папаша. Фото © LIFE

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал 34-летнего местного жителя, который 13 июля угрожал сбросить с балкона многоэтажки собственного сына. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Под стражей неадекват, которому вменяют покушение на убийство малолетнего, пробудет по меньшей мере два месяца.

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Ранее Лайф рассказывал, что Роман после развода с женой хотел оставить себе трёхлетнего сына, которым размахивал с 13-го этажа. Он также планировал увезти мальчика в санаторий. По нашим данным, мужчина трудится железнодорожным проводником. На работе его характеризуют более чем положительно — всегда вежлив, учтив и открыт.

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Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроль поставил глава СКР Александр Бастрыкин.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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