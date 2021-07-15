Грозивший сбросить трёхлетнего сына с балкона житель Иркутска арестован
Под стражей горе-папаша пробудет по меньшей мере два месяца. Его обвиняют в покушении на убийство малолетнего.
Арестованный папаша. Фото © LIFE
Октябрьский районный суд Иркутска арестовал 34-летнего местного жителя, который 13 июля угрожал сбросить с балкона многоэтажки собственного сына. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.
Под стражей неадекват, которому вменяют покушение на убийство малолетнего, пробудет по меньшей мере два месяца.
Ранее Лайф рассказывал, что Роман после развода с женой хотел оставить себе трёхлетнего сына, которым размахивал с 13-го этажа. Он также планировал увезти мальчика в санаторий. По нашим данным, мужчина трудится железнодорожным проводником. На работе его характеризуют более чем положительно — всегда вежлив, учтив и открыт.
Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроль поставил глава СКР Александр Бастрыкин.
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