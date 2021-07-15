Грозивший сбросить трёхлетнего сына с балкона житель Иркутска арестован

Ранее Лайф рассказывал, что Роман после развода с женой хотел оставить себе трёхлетнего сына, которым размахивал с 13-го этажа . Он также планировал увезти мальчика в санаторий. По нашим данным, мужчина трудится железнодорожным проводником. На работе его характеризуют более чем положительно — всегда вежлив, учтив и открыт.

Напомним, на фоне бракоразводного процесса 34-летний сибиряк хотел выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. В какой-то момент, стоя на балконе, папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без ребёнка. В это время оперативникам удалось проникнуть в запертое изнутри жилище и забрать малыша. Его горе-папашу задержали, возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроль поставил глава СКР Александр Бастрыкин.