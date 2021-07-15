Талибы потребовали освободить 7 тысяч сторонников в обмен на перемирие

Радикальное движение "Талибан"* объявит о трёхмесячном прекращении огня только в том случае, если будут освобождены семь тысяч заключённых повстанцев. Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери.

"Это серьёзное требование, мы уже увидели, что освобождение пяти тысяч талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации", — отметил Надери, подчеркнув, что талибы также потребовали исключить лидеров движения из чёрного списка Организации Объединённых Наций.

Ранее талибы пригрозили Турции атакой из-за присутствия в Афганистане. Радикалы недовольны предложением Анкары обеспечить безопасность аэропорта Кабула на фоне вывода войск США из республики.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась именно после того, как США начали выходить оттуда. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.