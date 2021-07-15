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В Кремле надеются на решение вопроса о взаимном признании с ЕС вакцин от коронавируса

Российская сторона констатирует, что эта тема сейчас находится на повестке дня, но конкретных результатов пока, к сожалению, нет.

15 июля, 09:40

Фото © Рexels

Российская сторона надеется на положительное решение вопроса о взаимном признании с Евросоюзом вакцин от коронавируса, но пока результатов этого диалога нет. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Тема взаимного признания вакцин — это тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что в режиме диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Пока конкретных результатов, к сожалению, нет", — отметил представитель Кремля.

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Ранее широкий резонанс вызвало утверждение главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что Москва и Пекин якобы политизируют вопрос поставок вакцин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее уже констатировал, что Россия не занимается политизацией ситуации с вакцинами от коронавируса, а вот процесс продвижения отечественных вакцин за рубежом зачастую сталкивается с политизированным подходом.

А на прошлой неделе госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не советует странам Евросоюза признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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