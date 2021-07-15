Песков назвал оправданным гневом в адрес властей обращение жителей омской деревни к Меркель
Люди, проживающие в Верхнем Карбуше, записали видеопослание канцлеру Германии с просьбой помочь отремонтировать главную улицу поселения.
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал оправданным гневом в ответ на бездействие региональных властей обращение жителей одной из деревень Омской области к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Россияне попросили политика помочь с ремонтом главной улицы в Верхнем Карбуше.
Деревня была построена на рубеже XIX–XX веков немцами-переселенцами, в ней проживает около 500 человек. Обращение было размещено в начале июня 2021 года в социальной сети "ВКонтакте". В описании к записи отмечалось, что текст обращения переведён на немецкий язык и направлен в офис федерального канцлера Германии.
"В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей", — заявил Песков журналистам, комментируя информацию о том, что россияне на протяжении нескольких лет обращались в региональный Минстрой по поводу дороги, но ведомство не согласовывало смету и сдвигало сроки ремонта.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что обратить внимание на проблему и принять меры могут региональные власти.
Ранее в рамках ежегодной прямой линии к президенту России Владимиру Путину обратился житель Омска Владимир Васильков. Мужчина рассказал, что был лишён звания ветерана труда Омской области после увеличения пенсии. Васильков пожаловался, что ему "в душу наплевали". Путин назвал решение о лишении звания абсолютно необоснованным. Глава государства напомнил, что в стране есть правило, закреплённое в Конституции РФ, согласно которому нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. После обращения омича к главе государства СК начал доследственную проверку.
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