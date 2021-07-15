Песков назвал оправданным гневом в адрес властей обращение жителей омской деревни к Меркель

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал оправданным гневом в ответ на бездействие региональных властей обращение жителей одной из деревень Омской области к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Россияне попросили политика помочь с ремонтом главной улицы в Верхнем Карбуше.

Деревня была построена на рубеже XIX–XX веков немцами-переселенцами, в ней проживает около 500 человек. Обращение было размещено в начале июня 2021 года в социальной сети "ВКонтакте". В описании к записи отмечалось, что текст обращения переведён на немецкий язык и направлен в офис федерального канцлера Германии.

"В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей", — заявил Песков журналистам, комментируя информацию о том, что россияне на протяжении нескольких лет обращались в региональный Минстрой по поводу дороги, но ведомство не согласовывало смету и сдвигало сроки ремонта.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что обратить внимание на проблему и принять меры могут региональные власти.