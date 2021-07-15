Жена Петра Мамонова опровергла сообщения о том, что у артиста отказывают почки

Музыкант и актёр Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии, пока речи не идёт о второй попытке снять его с аппарата ИВЛ. В беседе с телеканалом "360" она также опровергла сообщения ряда СМИ о том, что у её супруга начали отказывать почки.