Жена Петра Мамонова опровергла сообщения о том, что у артиста отказывают почки
Состояние музыканта оценивается как крайне тяжёлое с отрицательной динамикой. Он находится в искусственной коме уже 15-е сутки.
Фото © ТАСС / Линн Ян
Музыкант и актёр Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии, пока речи не идёт о второй попытке снять его с аппарата ИВЛ. В беседе с телеканалом "360" она также опровергла сообщения ряда СМИ о том, что у её супруга начали отказывать почки.
"Хороших новостей нет. Состояние крайне тяжёлое с отрицательной динамикой. На искусственном дыхании, на ИВЛ и в искусственной коме 15-е сутки уже. И 19-е сутки в Коммунарке. Вот всё, что можно сказать. А остальное всё — не знаю, кто что придумывает", — отметила Ольга Мамонова.
Напомним, что в начале июля Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходит лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. Ранее Ольга Мамонова рассказала, что её мужу вновь стало хуже.
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