НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жена Петра Мамонова опровергла сообщения о том, что у артиста отказывают почки

Состояние музыканта оценивается как крайне тяжёлое с отрицательной динамикой. Он находится в искусственной коме уже 15-е сутки.

15 июля, 10:00

Фото © ТАСС / Линн Ян

Музыкант и актёр Пётр Мамонов находится в крайне тяжёлом состоянии, пока речи не идёт о второй попытке снять его с аппарата ИВЛ. В беседе с телеканалом "360" она также опровергла сообщения ряда СМИ о том, что у её супруга начали отказывать почки.

"Хороших новостей нет. Состояние крайне тяжёлое с отрицательной динамикой. На искусственном дыхании, на ИВЛ и в искусственной коме 15-е сутки уже. И 19-е сутки в Коммунарке. Вот всё, что можно сказать. А остальное всё — не знаю, кто что придумывает", — отметила Ольга Мамонова.
Музыканта Петра Мамонова не могут вывести из комы

Музыканта Петра Мамонова не могут вывести из комы

Напомним, что в начале июля Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходит лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. Ранее Ольга Мамонова рассказала, что её мужу вновь стало хуже.
Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Очень плохо": Жена рассказала об ухудшении состояния госпитализированного с ковидом Петра Мамонова

вчера в 07:56

В Кремле надеются на решение вопроса о взаимном признании с ЕС вакцин от коронавируса

сегодня в 09:40

Бритни Спирс разрешили самостоятельно нанять адвоката по делу об опеке

сегодня в 00:30

РФС признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным

сегодня в 10:03

Песков: Парк региональных авиакомпаний остро нуждается в обновлении

сегодня в 10:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1