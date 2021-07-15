В Германии 19 человек погибли из-за катастрофического наводнения
Стихийное бедствие в основном затронуло западные и юго-западные регионы страны, где реки выходят из берегов, затапливая улицы. Сильные дожди продолжаются с 12 июля.
Фото © Twitter / StN_News
В Германии минимум 19 человек стали жертвами разрушительного наводнения. Видео © Соцсети
В Германии по меньшей мере 19 человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными ливнями. Как сообщает Bild, ещё примерно 70 пропали без вести.
Отмечается, что стихийное бедствие в основном затронуло западные и юго-западные регионы страны, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливая улицы населённых пунктов. Только в округе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибло как минимум четыре человека, а около города Аденау в коммуне Шульд шесть домов обрушились, ещё несколько находятся под угрозой. Также сообщается, что в Северном Рейне – Вестфалии утонуло двое пожарных, которые были задействованы в спасательных работах.
Отметим, что сильные дожди продолжаются в Германии с 12 июля из-за циклона "Бернд". По данным синоптиков, в ряде регионов на западе ФРГ до конца недели сохранятся экстремальные погодные условия, включая грозы и продолжительные ливни.
Ранее Лайф рассказывал, что число погибших из-за наводнения в Краснодарском крае возросло. Тела ещё двоих жертв стихии нашли в Горячем Ключе — мужчины находились на пилораме в момент подтопления и не слышали предупреждения об эвакуации. Напомним, в начале июля на Кубань обрушились ураган и сильные ливни, в результате реки вышли из берегов и затопили города и посёлки. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков.
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