В Германии 19 человек погибли из-за катастрофического наводнения

В Германии минимум 19 человек стали жертвами разрушительного наводнения. Видео © Соцсети

В Германии по меньшей мере 19 человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными ливнями. Как сообщает Bild, ещё примерно 70 пропали без вести.

Отмечается, что стихийное бедствие в основном затронуло западные и юго-западные регионы страны, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливая улицы населённых пунктов. Только в округе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибло как минимум четыре человека, а около города Аденау в коммуне Шульд шесть домов обрушились, ещё несколько находятся под угрозой. Также сообщается, что в Северном Рейне – Вестфалии утонуло двое пожарных, которые были задействованы в спасательных работах.

Отметим, что сильные дожди продолжаются в Германии с 12 июля из-за циклона "Бернд". По данным синоптиков, в ряде регионов на западе ФРГ до конца недели сохранятся экстремальные погодные условия, включая грозы и продолжительные ливни.