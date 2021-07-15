Автомобилисты сняли на видео смерч в подмосковных Мытищах

Редкий для Подмосковья атмосферный вихрь сняли на видео очевидцы в Мытищах. На кадрах видно, как смерч гуляет по окрестностям города при пока ещё светлом небе. А вот в соседних северных, северо-западных и западных районах области уже начался сильный ливень. Погода в столичном регионе начала портиться после трёх недель 35-градусной жары.

Ранее синоптик назвал сроки окончания экстремальной жары в Москве, и этот прогноз, похоже, сбывается. В четверг, то есть сегодня, москвичам обещали небольшую прохладу и грозовые облака, сухие грозы, а кое-где — даже дожди. Температура воздуха при этом составит около +30 ˚C. К субботе в Москву придут "нормальные освежающие ливни с грозами", которые сбросят температуру до 25–30 градусов тепла, предрекали синоптики.



