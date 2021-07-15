В Госдуме раскрыли подробности проекта о штрафах за выброшенных питомцев

Существует закон об ответственном обращении с животными, но отсутствуют какие-либо санкции за нарушения. Их и предусмотрели авторы инициативы.

Необходимо расширить имеющийся закон об ответственном обращении с животными, поскольку отсутствуют конкретные санкции за нарушения. Об этом в беседе с RT рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"У нас очень хороший закон, объективно очень хороший закон об ответственном обращении с животными, который вводит правила обращения с братьями нашими меньшими. В том числе и то, что их нельзя выбрасывать на улицу, нельзя от них избавляться, их нельзя мучить в цирках, зоопарках, над ними нельзя издеваться и прочее. Но, как и любой закон, он это постулирует, а санкций не содержит", — объяснил депутат.

И такие санкции могут быть прописаны в административном Кодексе. В частности, за выброшенных домашних любимцев предлагается взимать до 30 тысяч рублей, за издевательства над животными в цирках и зоопарках — до 200 тысяч рублей. Как считает Бурматов, единожды попавший на ощутимую сумму человек не захочет вновь столкнуться с крупным штрафом.

"Поэтому мы считаем, что эта мера давно назревшая, эффективная", — подытожил парламентарий.