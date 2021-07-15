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Прокурор запросил для Майкла Калви 6 лет условно

Остальным подсудимым по делу о растрате, по его мнению, также следует назначить условные сроки.

15 июля, 11:49
<p>Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Гособвинение попросило приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам колонии условно по делу о растрате 2,5 млрд рублей. Топ-менеджеру Филиппу Дельпалю прокурор просит дать пять лет условно.

"Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно... Дельпалю прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", — обратился к суду прокурор.

Адвокат заявил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Адвокат заявил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Напомним, в феврале 2019 года основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходит топ-менеджер — француз Филипп Дельпаль и ещё пять человек, они тоже были задержаны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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