Прокурор запросил для Майкла Калви 6 лет условно

Напомним, в феврале 2019 года основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также проходит топ-менеджер — француз Филипп Дельпаль и ещё пять человек, они тоже были задержаны.