Жительница Бурятии привезла годовалого сына к бабушке, а вечером нашла его изрезанное тело
Под подозрением оказался сожитель хозяйки дома. На его одежде и под ногтями следователи обнаружили кровь.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии нашли тело годовалого ребёнка со множественными колото-резаными ранениями в области грудной клетки, шеи и головы. Оказалось, что мать малыша привезла его к бабушке и попросила присмотреть за внуком, но та устроила застолье вместе с сожителем.
За некоторое время до смерти мальчика девушка навестила его, покормила и умыла, свою мать и её сожителя она застала пьяными, но вновь оставила ребёнка с ними и отлучилась.
"Спустя полтора часа после этого в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений", — сообщает региональное СУ СК.
36-летний сожитель бабушки ребёнка уже задержан. На его одежде и под ногтями следователи обнаружили кровь, образцы которой уже переданы для геномного исследования. Подозреваемого допрашивают.
А ранее Лайф рассказывал про ужасную трагедию в Барнауле, где мать сожгла своего новорождённого ребёнка. Соседи женщины рассказали Лайфу, что семья была неблагополучной, а муж избивал супругу. При этом они предполагают, что горе-мать заранее спланировала расправу над младенцем.
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