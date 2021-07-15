Жительница Бурятии привезла годовалого сына к бабушке, а вечером нашла его изрезанное тело

В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии нашли тело годовалого ребёнка со множественными колото-резаными ранениями в области грудной клетки, шеи и головы. Оказалось, что мать малыша привезла его к бабушке и попросила присмотреть за внуком, но та устроила застолье вместе с сожителем.

За некоторое время до смерти мальчика девушка навестила его, покормила и умыла, свою мать и её сожителя она застала пьяными, но вновь оставила ребёнка с ними и отлучилась.

"Спустя полтора часа после этого в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений", — сообщает региональное СУ СК.

36-летний сожитель бабушки ребёнка уже задержан. На его одежде и под ногтями следователи обнаружили кровь, образцы которой уже переданы для геномного исследования. Подозреваемого допрашивают.