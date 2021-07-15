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Жительница Бурятии привезла годовалого сына к бабушке, а вечером нашла его изрезанное тело

Под подозрением оказался сожитель хозяйки дома. На его одежде и под ногтями следователи обнаружили кровь.

15 июля, 11:38

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии нашли тело годовалого ребёнка со множественными колото-резаными ранениями в области грудной клетки, шеи и головы. Оказалось, что мать малыша привезла его к бабушке и попросила присмотреть за внуком, но та устроила застолье вместе с сожителем.

За некоторое время до смерти мальчика девушка навестила его, покормила и умыла, свою мать и её сожителя она застала пьяными, но вновь оставила ребёнка с ними и отлучилась.

"Спустя полтора часа после этого в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений", — сообщает региональное СУ СК.

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36-летний сожитель бабушки ребёнка уже задержан. На его одежде и под ногтями следователи обнаружили кровь, образцы которой уже переданы для геномного исследования. Подозреваемого допрашивают.

А ранее Лайф рассказывал про ужасную трагедию в Барнауле, где мать сожгла своего новорождённого ребёнка. Соседи женщины рассказали Лайфу, что семья была неблагополучной, а муж избивал супругу. При этом они предполагают, что горе-мать заранее спланировала расправу над младенцем.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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