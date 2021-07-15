На Москву после изнуряющей жары обрушились грозовые дожди
Среди тех, кто обрадовался осадкам, оказались жители Московского зоопарка — в частности, слоны.
Фото © LIFE
Москвичи опубликовали кадры города, в который пришли дожди с грозой. Видео © Прислано в редакцию гражданским журналистом через приложение Livecorr, © Соцсети
В Москву на смену зною пришли дожди с грозой. Читатели Лайфа сняли на видео и прислали в редакцию записи с непогодой, а некоторые опубликовали ролики в социальных сетях.
В частности, осадки прошли через границу с Подмосковьем в районе Одинцова, а также в небе над Зеленоградом. Дождь очень сильно обрадовал слонов Московского зоопарка и других жителей столицы, которые устали от рекордной жары.
Ранее синоптик назвал сроки окончания экстремальной жары в Москве, и этот прогноз, похоже, сбывается. В четверг, то есть сегодня, москвичам обещали небольшую прохладу и грозовые облака, сухие грозы, а кое-где — даже дожди. Что и произошло. Температура воздуха при этом составит около +30 ˚C. К субботе в Москву придут "нормальные освежающие ливни с грозами", которые сбросят температуру до 25–30 градусов тепла, предрекали синоптики.
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