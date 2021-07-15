На Москву после изнуряющей жары обрушились грозовые дожди

Москвичи опубликовали кадры города, в который пришли дожди с грозой. Видео © Прислано в редакцию гражданским журналистом через приложение Livecorr, © Соцсети

В Москву на смену зною пришли дожди с грозой. Читатели Лайфа сняли на видео и прислали в редакцию записи с непогодой, а некоторые опубликовали ролики в социальных сетях.

В частности, осадки прошли через границу с Подмосковьем в районе Одинцова, а также в небе над Зеленоградом. Дождь очень сильно обрадовал слонов Московского зоопарка и других жителей столицы, которые устали от рекордной жары.