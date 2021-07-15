В Сочи заработал "свободный от коронавируса" пляж
Отдыхающих пускают на территорию только с сертификатом о вакцинации, с отрицательным ПЦР-тестом или справкой о том, что человек уже переболел ковидом.
Фото © Pixabay
В Хостинском районе Сочи заработал "свободный от коронавируса" пляж, куда пускают отдыхающих только с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о том, что человек уже переболел коронавирусом. Об этом сообщает ГТРК "Кубань". Документы у желающих пройти к морю проверяет охранник. Кто занимается обслуживанием "антиковидного" пляжа и кому принадлежит инициатива ограничить вход, пока не известно.
Ранее эксперимент по открытию такого пляжа анонсировали власти Сочи, однако тогда речь шла о том, что пилотный проект начнёт действовать на территории пляжа гостиницы "Лазурная". Кстати, на детей ограничение распространять не планировали.
Отметим, что за сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 229 новых случаев коронавируса. В том числе заразился 21 ребёнок. В Анапе подтверждено 32 новых случая, в Динском районе — 24, в Краснодаре — 22. В Тимашёвском районе инфицировано 18 жителей, в Кореновском и Белореченском районах — по 14, в Сочи — 12.
Ранее Лайф сообщал, что за сутки в России от коронавируса умер 791 пациент — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 146 069 летальных исходов.
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