Врач рассказал, почему не стоит гоняться за "Ковиваком"

Доктор медицинских наук, замглавврача ковидного госпиталя — 52-й столичной больницы — Сергей Царенко в беседе с сайтом kp.ru объяснил, почему россиянам не стоит гоняться за антиковидной вакциной "Ковивак". Реаниматолог перечислил плюсы и минусы этой отечественной разработки.

По его словам, вакцина "Ковивак" является традиционной, именно потому имеет "совершенно чёткие минусы". Царенко сравнивает её с вакциной от полиомиелита, которой прививают регулярно детей. Если мы берём инактивированную вакцину от полиомиелита для того, чтобы ребёнка не парализовало от этого вируса, что делает производитель — он убивает живой вирус, поясняет специалист.

"Если слишком сильно убивать вирус, организм не поймёт, что это враг, и не выработает иммунитет. Поэтому химическим путём производители убивают чуть-чуть, стараясь не повредить структуру вируса — полиомиелита или коронавируса — и потом этот инактивированный вирус вводится человеку", — рассказывает врач-реаниматолог.

Одним из минусов технологии является долгое производство вакцины. "Ковивак" появился практически через год от начала пандемии, несмотря на то что технология известная. Второй минус — снижение иммунного ответа.

"То есть если в векторных вакцинах был живой вектор и S-белок и реакция на него появлялась активная, то на убитый вирус реагирует иммунная система примерно у 55% вакцинированных", — объясняет Царенко.

По словам Сергея Царенко, "Ковивак" — хорошая вакцина, но на неё нужно дождаться иммунного ответа. А в ожидании его стараться не заболеть. Это является ещё одним минусом вакцины.

"Если вирус изменится радикально, то на выработку новой вакцины типа "Спутник" понадобится несколько месяцев. Нужно будет просто поменять "боеголовку". А на выработку новой инактивированной вакцины понадобится ещё год–полтора. Потому что это будет принципиально иная конструкция. Вот в этом минус такого типа вакцин, но, повторяю, это надёжная технология…" — объясняет доктор медицинских наук.

Однако, по его словам, плюсом технологии является знакомство организма не только с S-белком, но и другими частями коронавируса. Это может быть полезно в условиях изменчивости, мутаций вируса". Однако на самом деле хорошего уровня защищённости можно достичь после второго, третьего, четвёртого введения препарата. Так, Сергей Царенко обращает внимание на то, что инактивированная вакцина полиомиелита вводится тоже пять–шесть раз, для того чтобы достичь нормального уровня иммунного ответа. По его словам, все вакцины такого рода вводятся несколько раз.

"Просто наши с вами детки полиомиелитом имеют, к счастью, низкие шансы болеть, потому что нет пандемии, и можно подождать три–четыре года, пока их повторно пять–шесть раз привьют инактивированной полиомиелитной вакциной. Но можем ли мы в условиях пандемии ждать, пока чумаковская вакцина будет введена несколько раз, я не знаю", — заключил медик.