В Саратове рухнувший на газовую трубу КамАЗ охватило адское пламя

КамАЗ рухнул с моста прямо на газовую трубу в Саратове. Видео © Соцсети

В Саратове водитель КамАЗа не справился с управлением и вылетел с моста. Транспортное средство рухнуло прямо на газовую трубу. Она в результате лопнула, начался сильный пожар с факельным горением голубого топлива. Водитель чудом не пострадал, так как успел выпрыгнуть из кабины горящего грузовика. По нашим данным, его увезли в больницу.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что высота адского пламени достигала порядка 10–15 метров. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые уже ликвидировали возгорание. В настоящий момент движение по мосту, как и по железнодорожным путям, временно остановлено.









"В 13:50 мск поступило сообщение об опрокидывании КамАЗа с моста на газовую трубу с последующим порывом трубы и факельным горением газа. Газ был перекрыт, остаточное горение ликвидировано в 14:29", — сообщили в телеграм-канале МЧС России.