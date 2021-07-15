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В Саратове рухнувший на газовую трубу КамАЗ охватило адское пламя

По нашим данным, водитель большегруза с ожогами доставлен в больницу. Возгорание к настоящему моменту ликвидировано.

15 июля, 12:34

КамАЗ рухнул с моста прямо на газовую трубу в Саратове. Видео © Соцсети

В Саратове водитель КамАЗа не справился с управлением и вылетел с моста. Транспортное средство рухнуло прямо на газовую трубу. Она в результате лопнула, начался сильный пожар с факельным горением голубого топлива. Водитель чудом не пострадал, так как успел выпрыгнуть из кабины горящего грузовика. По нашим данным, его увезли в больницу.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что высота адского пламени достигала порядка 10–15 метров. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые уже ликвидировали возгорание. В настоящий момент движение по мосту, как и по железнодорожным путям, временно остановлено.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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"В 13:50 мск поступило сообщение об опрокидывании КамАЗа с моста на газовую трубу с последующим порывом трубы и факельным горением газа. Газ был перекрыт, остаточное горение ликвидировано в 14:29", — сообщили в телеграм-канале МЧС России.

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Ранее Лайф рассказывал, что на МКАД три человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом. Ещё один пострадал, однако госпитализация не понадобилась. Все жертвы аварии находились в автомобиле "Хёндай".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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