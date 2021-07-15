Автовоз с новенькими БМВ врезался в большегруз с такси

Два автовоза попали в ДТП на трассе М11 в районе границы Тверской и Московской областей. Об этом Лайфу сообщил источник.

Стало известно, что в районе деревни Ямуга автовоз с машинами марки БМВ врезался в другой автовоз, который перевозил автомобили такси. Водитель первого транспортного средства скончался от полученных травм. Второй не пострадал. На месте работают сотрудники полиции. Ущерб от аварии пока не понятен.