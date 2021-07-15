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Автовоз с новенькими БМВ врезался в большегруз с такси

Дорогое ДТП произошло на трассе М11, практически на границе Тверской и Московской областей. Водитель, перевозивший "бэхи", погиб на месте аварии, другой не пострадал.

15 июля, 12:50

Фото © LIFE

ДТП с двумя автовозами на трассе М11. Видео © LIFE

Два автовоза попали в ДТП на трассе М11 в районе границы Тверской и Московской областей. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Стало известно, что в районе деревни Ямуга автовоз с машинами марки БМВ врезался в другой автовоз, который перевозил автомобили такси. Водитель первого транспортного средства скончался от полученных травм. Второй не пострадал. На месте работают сотрудники полиции. Ущерб от аварии пока не понятен.

Под Петербургом автобус жёстко сбил пешехода на зебре

Под Петербургом автобус жёстко сбил пешехода на зебре

Ранее Лайф сообщал, что в Ставропольском крае БТР протаранил маршрутное такси. Два человека погибли.

Как превратить новенький Range Rover в кабриолет? Спросите у водителя автовоза

Как превратить новенький Range Rover в кабриолет? Спросите у водителя автовоза

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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