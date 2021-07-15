Автовоз с новенькими БМВ врезался в большегруз с такси
Дорогое ДТП произошло на трассе М11, практически на границе Тверской и Московской областей. Водитель, перевозивший "бэхи", погиб на месте аварии, другой не пострадал.
Фото © LIFE
ДТП с двумя автовозами на трассе М11. Видео © LIFE
Два автовоза попали в ДТП на трассе М11 в районе границы Тверской и Московской областей. Об этом Лайфу сообщил источник.
Стало известно, что в районе деревни Ямуга автовоз с машинами марки БМВ врезался в другой автовоз, который перевозил автомобили такси. Водитель первого транспортного средства скончался от полученных травм. Второй не пострадал. На месте работают сотрудники полиции. Ущерб от аварии пока не понятен.
Ранее Лайф сообщал, что в Ставропольском крае БТР протаранил маршрутное такси. Два человека погибли.
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