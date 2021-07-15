В Москве затопило аэропорт Шереметьево. Видео © Соцсети

Обрушившиеся на Москву грозовые дожди затопили аэропорт Шереметьево. Некоторые рейсы пришлось перенаправить в другие воздушные гавани. В соцсетях люди публикуют видео с последствиями разгула стихии.

Диспетчеры направили в другие города и аэропорты уже более 15 рейсов, согласно данным онлайн-табло Шереметьево. Более 45 рейсов задерживается, некоторым самолётам приходится летать кругами в ожидании разрешения на посадку. Другим повезло меньше, и они оказались в воде прямо на стоянке в авиагавани.

Также затопило территорию, прилегающую к аэропорту. К примеру, частично под водой оказалась автомобильная парковка.