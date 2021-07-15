"Волны идут!": В Москве затопило аэропорт Шереметьево
Некоторые пользователи соцсетей уже успели пошутить, что пассажирам можно не лететь на море.
Фото © Соцсети
В Москве затопило аэропорт Шереметьево. Видео © Соцсети
Обрушившиеся на Москву грозовые дожди затопили аэропорт Шереметьево. Некоторые рейсы пришлось перенаправить в другие воздушные гавани. В соцсетях люди публикуют видео с последствиями разгула стихии.
Диспетчеры направили в другие города и аэропорты уже более 15 рейсов, согласно данным онлайн-табло Шереметьево. Более 45 рейсов задерживается, некоторым самолётам приходится летать кругами в ожидании разрешения на посадку. Другим повезло меньше, и они оказались в воде прямо на стоянке в авиагавани.
Также затопило территорию, прилегающую к аэропорту. К примеру, частично под водой оказалась автомобильная парковка.
Напомним, в Москву пришли дожди с грозой. Осадки очень сильно обрадовали слонов Московского зоопарка и других жителей столицы, которые устали от рекордной жары.
Комментариев: 0