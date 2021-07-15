В ОП РФ поддержали предложение "Единой России" по детям медиков из красных зон

Детям медиков из красных зон действительно нужен не только покой, но и определённая безопасность, потому что риски у их родителей в белых халатах повышены. Так прокомментировал Лайфу идею "Единой России" отправлять несовершеннолетних наследников медработников из красных зон на отдых в оздоровительные лагеря глава комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко.

"Поддерживаю такое предложение по нескольким причинам. Во-первых, медики особенно сейчас, когда ВОЗ объявила о наступлении третьей волны пандемии, фактически находятся на рубеже всех активных действий. Их детям, конечно же, нужен не только отдых, но и определённая безопасность, потому что риски у родителей-медиков повышены", — отметил Сергей Рыбальченко.

Во-вторых, подчеркнул эксперт, и самим родителям хочется, чтобы дети были под присмотром. Общественник напомнил о том, что год назад был инициирован проект в нескольких регионах, когда обученные няни присматривали за детьми врачей и медсестёр в то время, как родители спасали жизни пациентов. По его словам, такой опыт показал востребованность этой услуги в Вологодской и Ульяновской областях, в Дагестане.

"С учётом того факта, что летний отдых — это и форма социальной помощи семьям с детьми, для медицинских работников это серьёзная поддержка. Особенно тогда, когда оба родителя в одной профессии", — отметил Сергей Рыбальченко.

Он высказал мнение, что отдых может быть не только рядом с домом, а в виде специальных смен в курортных зонах. Эксперт рекомендует региональным органам власти рассмотреть вопрос расширения мер поддержки, принятых на федеральном уровне по субсидиям летнего отдыха. Вторую часть путёвки детей медицинских работников могли бы финансировать регионы, считает Сергей Рыбальченко.