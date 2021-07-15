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"Глушила себя сильными препаратами": Дочь Заворотнюк рассказала о своей болезни, которая съедает её уже два года

Мама Анны Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в сентябре 2019 года и всё это время борется со страшным недугом — раком мозга. Теперь девушка раскрыла, что и сама нуждается в помощи.

15 июля, 12:34

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

25-летняя Анна Заворотнюк решилась на откровенное признание. Девушка рассказала в "Инстаграме", что уже около двух лет сражается с депрессией, которую она прятала за улыбками и красивыми фото. Наследница звезды принимала сильнодействующие лекарства и не видела в жизни просвета. И сейчас порой она не находит в себе сил даже встать с кровати.

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: депрессия, угнетённое настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов. Я отказалась от общения с друзьями, лишила себя всех возможных удовольствий. И, кроме безысходности, не видела ничего в этой жизни. Чувствую себя зверьком, загнанным в угол

Анна Заворотнюк

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

По словам Анны, она надеялась делиться с подписчиками только позитивом, но сейчас ей хочется "кричать о своей проблеме". Однако девушка отметила, что не хочет, чтобы её жалели. "Я лечусь и уверена, что всё будет хорошо", — заключила она.

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

Подписчики поспешили поддержать дочку Анастасии Заворотнюк, как поддерживают всё это время саму "прекрасную няню". Они с пониманием отнеслись к ситуации девушки и поблагодарили её за искренность.

"Пострадали сердце, печень, почки": По здоровью Анастасии Заворотнюк ударили серьёзные осложнения после терапии

"Пострадали сердце, печень, почки": По здоровью Анастасии Заворотнюк ударили серьёзные осложнения после терапии

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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