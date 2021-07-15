"Глушила себя сильными препаратами": Дочь Заворотнюк рассказала о своей болезни, которая съедает её уже два года

Мама Анны Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в сентябре 2019 года и всё это время борется со страшным недугом — раком мозга. Теперь девушка раскрыла, что и сама нуждается в помощи.