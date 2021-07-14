Ранее появилась информация, что артистке стало хуже после периода ремиссии — случился рецидив. Режиссёр Анатолий Демидов рассказал, что происходит с народной любимицей сейчас. По его словам, состояние Анастасии "нормализовалось и остаётся удовлетворительным". Звезда находится в загородном доме в Крекшине, который переписала на маму. Она много времени проводит во дворе, в коляске, а ещё её никогда не оставляют одну — поблизости всегда есть сиделка.

Фото © Instagram / anastasiya_zavorotnyk

Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась. Была в хорошем настроении, даже показалось, в некой эйфории, возможно, из-за лекарств. А препараты она продолжает принимать, чтобы не было болезненных ощущений. Родные говорят, что у неё бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания. Но боли не такие сильные, как раньше Режиссёр Анатолий Демидов

Фото © Instagram / anastasiya_zavorotnyk

Режиссёр отметил, что, к сожалению, длительное лечение, в которое входили гормональная и химиотерапия, сказались не лучшим образом на внутренних органах, пишет kp.ru. При этом, по словам врачей, пациенты с глиобластомой долго не живут, но Анастасия стала исключением.

Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения. В связи с этим проводится дополнительное лечение. Насколько слышал, у неё есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью. Правая рука частично обездвижена ещё с прошлого года, но массажи делают своё дело, восстановление идёт Режиссёр Анатолий Демидов

Фото © Instagram / anastasiya_zavorotnyk

Из-за болезни звезда "Моей прекрасной няни" лишилась волос на голове, сильно поправилась и носит солнечные очки, закрывающие пол-лица. Она привыкает к вынужденной трансформации, а родные пока стараются не давать ей зеркало, чтобы актриса не расстраивалась. Однако Анастасия по-прежнему ухаживает за собой — макияж, маникюр, дорогая косметика. Звезде делают массажи, и она занимается лечебной гимнастикой с тренером.

Косынка на голове (волос нет). Была в больших солнцезащитных очках, закрывающих пол-лица, сидела в коляске, укрытая пледом. Она сильно поправилась, но знакомые, уже видевшие её в таком состоянии, привыкли к её нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает Режиссёр Анатолий Демидов