Однако на этот раз новости не такие радостные. По словам близких к семье Анастасии людей, состояние "моей прекрасной няни" ухудшилось. После операции у звезды наметился просвет: началась стадия ремиссии, во время которой артистка даже стала понемногу заниматься спортом. Но теперь болезнь вернулась снова.

Фото © Telegram / Mash, Facebook / Анастасия Заворотнюк

Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Всё было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушёл, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака Коллега Анастасии Заворотнюк

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Анастасия действительно сильно изменилась за время болезни, рассказала её коллега kp.ru. Актриса набрала вес, лишилась волос, и узнать её непросто. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" почти не выходит из дома, и о ней трепетно заботится её супруг — фигурист Пётр Чернышёв. "Инстаграм "Поддержка Заворотнюк" ведет её дочь Аня, а личную страничку Настя ведёт сама", — отметила приятельница.

Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек... Коллега Анастасии Заворотнюк

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк