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"Насте стало плохо в бассейне": Самочувствие Заворотнюк внезапно ухудшилось после ремиссии

В сентябре 2019 года актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии, и поклонники рады каждой весточке о состоянии своей любимицы, которая сражается с агрессивным раком головного мозга — глиобластомой.

26 мая, 09:40

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Однако на этот раз новости не такие радостные. По словам близких к семье Анастасии людей, состояние "моей прекрасной няни" ухудшилось. После операции у звезды наметился просвет: началась стадия ремиссии, во время которой артистка даже стала понемногу заниматься спортом. Но теперь болезнь вернулась снова.

Фото © Telegram / Mash, Facebook / Анастасия Заворотнюк

Фото © Telegram / Mash, Facebook / Анастасия Заворотнюк

Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Всё было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушёл, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака

Коллега Анастасии Заворотнюк

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Анастасия действительно сильно изменилась за время болезни, рассказала её коллега kp.ru. Актриса набрала вес, лишилась волос, и узнать её непросто. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" почти не выходит из дома, и о ней трепетно заботится её супруг — фигурист Пётр Чернышёв. "Инстаграм "Поддержка Заворотнюк" ведет её дочь Аня, а личную страничку Настя ведёт сама", — отметила приятельница.

Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек...

Коллега Анастасии Заворотнюк

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Фото © Facebook / Анастасия Заворотнюк

Однако врачи продолжают бороться с недугом Анастасии, пытаясь снова загнать болезнь в стадию ремиссии. Артистку решили лечить на родине, а не перевозить за границу, как Жанну Фриске. Ведь только наши доктора дают положительные прогнозы. Они предполагают, что звезда ещё может одержать победу над раком.

"Вырезали огромный кусок мозга": Что говорят врачи о шансах Заворотнюк спустя два года болезни

"Вырезали огромный кусок мозга": Что говорят врачи о шансах Заворотнюк спустя два года болезни

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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