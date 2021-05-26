"Насте стало плохо в бассейне": Самочувствие Заворотнюк внезапно ухудшилось после ремиссии
В сентябре 2019 года актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии, и поклонники рады каждой весточке о состоянии своей любимицы, которая сражается с агрессивным раком головного мозга — глиобластомой.
Однако на этот раз новости не такие радостные. По словам близких к семье Анастасии людей, состояние "моей прекрасной няни" ухудшилось. После операции у звезды наметился просвет: началась стадия ремиссии, во время которой артистка даже стала понемногу заниматься спортом. Но теперь болезнь вернулась снова.
Фото © Telegram / Mash, Facebook / Анастасия Заворотнюк
Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Всё было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушёл, но чувствовать она себя стала лучше. Но потом Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака
Анастасия действительно сильно изменилась за время болезни, рассказала её коллега kp.ru. Актриса набрала вес, лишилась волос, и узнать её непросто. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" почти не выходит из дома, и о ней трепетно заботится её супруг — фигурист Пётр Чернышёв. "Инстаграм "Поддержка Заворотнюк" ведет её дочь Аня, а личную страничку Настя ведёт сама", — отметила приятельница.
Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов и совсем без волос. Она сейчас совсем другой человек...
Однако врачи продолжают бороться с недугом Анастасии, пытаясь снова загнать болезнь в стадию ремиссии. Артистку решили лечить на родине, а не перевозить за границу, как Жанну Фриске. Ведь только наши доктора дают положительные прогнозы. Они предполагают, что звезда ещё может одержать победу над раком.
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