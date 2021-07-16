Названы дата и место прощания с Петром Мамоновым

Прощание с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, который скончался накануне на 71-м году жизни, состоится 17 июля в Донском монастыре. В этот же день в городе Верее в Подмосковье состоятся похороны артиста. Об этом рассказала его вдова Ольга Мамонова.