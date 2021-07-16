Названы дата и место прощания с Петром Мамоновым
Похороны артиста состоятся в подмосковном городе Верее.
Пётр Мамонов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Прощание с актёром и музыкантом Петром Мамоновым, который скончался накануне на 71-м году жизни, состоится 17 июля в Донском монастыре. В этот же день в городе Верее в Подмосковье состоятся похороны артиста. Об этом рассказала его вдова Ольга Мамонова.
"Отпевание будет в Донском монастыре завтра в главном соборе в 9:30", — цитирует её ТАСС.
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Напомним, что в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже. 15 июля он скончался на 71-м году жизни.
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