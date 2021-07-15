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Умер музыкант Пётр Мамонов

70-летний артист был доставлен в ковидную больницу в Коммунарке в конце июня, 15 суток пробыл в коме, был подключён к аппарату ИВЛ.

15 июля, 14:24
<p>Фото © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Умер госпитализированный с коронавирусом музыкант Пётр Мамонов. О смерти основателя группы "Звуки Му" сообщила его супруга Ольга.

"Сегодня, 15 июля, скончался Пётр Николаевич Мамонов. Вечная память", — сказано в сообщении на странице артиста в "Фейсбуке".

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Напомним, что в конце июня Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Он проходил лечение в московской больнице в Коммунарке. Первоначально его состояние оценивалось как крайне тяжёлое, потом артисту временно чуть полегчало. А затем супруга Мамонова Ольга рассказала, что её мужу вновь стало хуже.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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