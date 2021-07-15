ФСБ предотвратила теракт в Москве
У боевика нашли компоненты СВУ, инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами из Сирии.
Кадр видео © ФСБ РФ
ФСБ предотвратила теракт в Москве. Видео © ФСБ РФ
Силовики предотвратили теракт в Москве — подозреваемый планировал устроить взрыв в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"В Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", — говорится в сообщении.
В тайнике у боевика нашли компоненты СВУ, а в средствах связи — инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами из Сирии.
Сейчас возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Это уже третий теракт, предотвращённый в столице в июле. Ранее ФСБ сообщила о пресечении серии атак — двух в Москве и по одной в Кабардино-Балкарии и Астраханской области.
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