ФСБ предотвратила теракт в Москве. Видео © ФСБ РФ

Силовики предотвратили теракт в Москве — подозреваемый планировал устроить взрыв в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"В Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", — говорится в сообщении.

В тайнике у боевика нашли компоненты СВУ, а в средствах связи — инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами из Сирии.

Сейчас возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.