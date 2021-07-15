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ФСБ предотвратила теракт в Москве

У боевика нашли компоненты СВУ, инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами из Сирии.

15 июля, 14:13

Кадр видео © ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт в Москве. Видео © ФСБ РФ

Силовики предотвратили теракт в Москве — подозреваемый планировал устроить взрыв в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"В Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", — говорится в сообщении.

В тайнике у боевика нашли компоненты СВУ, а в средствах связи — инструкции по изготовлению бомбы и переписку с террористами из Сирии.

Сейчас возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

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Это уже третий теракт, предотвращённый в столице в июле. Ранее ФСБ сообщила о пресечении серии атак — двух в Москве и по одной в Кабардино-Балкарии и Астраханской области.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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