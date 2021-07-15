НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Газпром экспорт" разочарован решением Европейского суда по газопроводу OPAL

Решение было принято в пользу Польши. В постановлении суда говорится, что это сделано "на основании принципа энергетической солидарности".

15 июля, 13:58

Фото © Wikipedia.org

В компании "Газпром экспорт" прокомментировали решение Европейского суда юстиции, поддержавшего требование Польши ограничить на 50% мощность газопровода OPAL — восточного сухопутного отвода от "Северного потока", который идёт с севера Германии в Чехию.

"Мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы",  цитирует заявление компании ТАСС.

Ранее Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого "Газпромом" природного газа по OPAL, но суд оставил в силе решение первой инстанции от 2019 года, которое было принято в пользу Польши. Варшава протестовала против увеличения прокачки газа по этой магистрали, ранее ограниченной 50% от его возможностей.

Рука рынка: Как наш монополист Европу "разогнул"

Рука рынка: Как наш монополист Европу "разогнул"

Ранее сообщалось, что Украина будет судиться с "Газпромом" в случае отказа в доступе к транзиту газа из Азии. О возможности новых арбитражных исков против компании заявлял глава "Нафтогаза" Витренко. Тогда он отметил, что на российское предприятие будет оказано "максимальное давление".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1