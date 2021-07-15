"Газпром экспорт" разочарован решением Европейского суда по газопроводу OPAL
Решение было принято в пользу Польши. В постановлении суда говорится, что это сделано "на основании принципа энергетической солидарности".
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В компании "Газпром экспорт" прокомментировали решение Европейского суда юстиции, поддержавшего требование Польши ограничить на 50% мощность газопровода OPAL — восточного сухопутного отвода от "Северного потока", который идёт с севера Германии в Чехию.
"Мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы", — цитирует заявление компании ТАСС.
Ранее Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого "Газпромом" природного газа по OPAL, но суд оставил в силе решение первой инстанции от 2019 года, которое было принято в пользу Польши. Варшава протестовала против увеличения прокачки газа по этой магистрали, ранее ограниченной 50% от его возможностей.
Ранее сообщалось, что Украина будет судиться с "Газпромом" в случае отказа в доступе к транзиту газа из Азии. О возможности новых арбитражных исков против компании заявлял глава "Нафтогаза" Витренко. Тогда он отметил, что на российское предприятие будет оказано "максимальное давление".
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