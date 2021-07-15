Эстония высылает российского дипломата
Это ответный шаг Таллина на высылку из РФ консула Марта Лятте, которого ранее задержала ФСБ.
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В ответ на высылку из РФ консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте Таллин объявил одного из дипломатов Посольства России персоной нон грата. Соответствующую ноту вручили российскому послу в республике Александру Петрову.
Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера". Дипломат был объявлен персоной нон грата.
В МИД Эстонии назвали этот инцидент провокацией, которая наносит ущерб Евросоюзу. В российском внешнеполитическом ведомстве позицию Таллина назвали "крайне циничной", поскольку у Москвы есть неопровержимые доказательства противозаконной деятельности Лятте.
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