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Эстония высылает российского дипломата

Это ответный шаг Таллина на высылку из РФ консула Марта Лятте, которого ранее задержала ФСБ.

15 июля, 13:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В ответ на высылку из РФ консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте Таллин объявил одного из дипломатов Посольства России персоной нон грата. Соответствующую ноту вручили российскому послу в республике Александру Петрову.

Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ задержали с поличным консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. По данным спецслужбы, в этот момент дипломат получал от россиянина "материалы закрытого характера". Дипломат был объявлен персоной нон грата.

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В МИД Эстонии назвали этот инцидент провокацией, которая наносит ущерб Евросоюзу. В российском внешнеполитическом ведомстве позицию Таллина назвали "крайне циничной", поскольку у Москвы есть неопровержимые доказательства противозаконной деятельности Лятте.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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