В Германии полицейские внезапно нагрянули к политологу Александру Сосновскому во время прямого эфира на ютуб-канале "Соловьёв Live". Подписчики телеведущего Владимира Соловьёва стали невольными свидетелями данного события.

В ходе обсуждения темы "отравления блогера Алексея Навального" у собеседника Соловьёва в квартире раздался стук. Поначалу Сосновский не придал этому значения и продолжил дискуссировать на тему нестыковок в отчёте ОЗХО. Через некоторое время звуки усилились.

"Немецкая разведка рвётся", — сыронизировал по этому поводу Соловьёв.

В конечном итоге оказалось, что к Сосновскому пришла полиция и из-за этого он был вынужден прервать разговор. Однако после нескольких минут политолог вновь вернулся в эфир, где и сообщил о визите правоохранителей. По его словам, стражи порядка уточнили у него имя и адрес проживания, после чего ушли. Позднее Сосновский отметил в своём телеграм-канале, что беседа с полицейскими была странной.

"Одно знаю точно — появление событий, внешне не связанных, но имеющих точную временную синхронию, не может быть простой случайностью. Будем думать. Спокойно, без паники и необдуманных шагов", — написал политолог.