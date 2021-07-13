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Рэперу трижды выстрелили в голову на глазах у друга, когда он вышел в прямой эфир в Instagram

Музыкант стал жертвой стрельбы, причины которой ещё предстоит выяснить правоохранителям.

13 июля, 08:07

Фото © Instagram / indianredboyofficialofficial. Скриншот © Facebook / StreetChroniclestv

21-летний рэпер Зераил Дижон Ривера из Хортона, США, известный как Indian Red Boy, находился в своей машине, когда вышел в прямой эфир "Инстаграма". Музыкант улыбался и болтал с приятелем-блогером, не подозревая, что случится через мгновение.

Видео © Facebook / StreetChroniclestv

На кадрах страшного ролика, который стали распространять пользователи, слышно, как раздаются выстрелы. В этот момент Зераил закрывает лицо руками, а потом, окровавленный, поворачивается к камере и пытается позвать на помощь. После он роняет телефон и падает сам.

Фото © Instagram / indianredboyofficialofficial, Facebook / Palmagul

Фото © Instagram / indianredboyofficialofficial, Facebook / Palmagul

Вскоре на место прибыла пожарная бригада, которая в США выезжает не только на пожары, её сотрудники могут оказать первую помощь. Однако к этому моменту рэпер был уже мёртв — ему трижды выстрелили в голову, пишет The Sun. Подозреваемый же скрылся с места преступления. Его разыскивают правоохранители.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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