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Дзюба остался позади: Азмуна признали лучшим футболистом прошлого сезона

В списке лучших бомбардиров сезона иранец уступил капитану сборной России (19 голов против 20).

15 июля, 13:40
<p>Сердар Азмун. Фото © ФК "Зенит"</p>

Сердар Азмун. Фото © ФК "Зенит"

"Зенит" признали лучшей командой прошлого сезона РПЛ. Призы лучшим игроку и тренеру также получили представители петербургского клуба — Сердар Азмун и Сергей Семак соответственно. Об этом сообщается на сайте РФС.

Список лауреатов сезона – 2020/21 был утверждён в четверг на заседании исполкома РФС, прошедшем в формате видеоконференции.

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Лучшим молодым футболистом до 21 года признали хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна. В номинации "За вклад в развитие футбола" отметили президента столичного ЦСКА Евгения Гинера.

В минувшем сезоне "Зенит" третий раз подряд победил в чемпионате России. В списке лучших бомбардиров первое место занял форвард петербургского клуба Артём Дзюба, забивший 20 голов. Его иранский партнёр по команде Сердар Азмун стал вторым (19 мячей).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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