"Зенит" признали лучшей командой прошлого сезона РПЛ. Призы лучшим игроку и тренеру также получили представители петербургского клуба — Сердар Азмун и Сергей Семак соответственно. Об этом сообщается на сайте РФС.

Список лауреатов сезона – 2020/21 был утверждён в четверг на заседании исполкома РФС, прошедшем в формате видеоконференции.

Лучшим молодым футболистом до 21 года признали хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна. В номинации "За вклад в развитие футбола" отметили президента столичного ЦСКА Евгения Гинера.