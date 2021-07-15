Дзюба остался позади: Азмуна признали лучшим футболистом прошлого сезона
В списке лучших бомбардиров сезона иранец уступил капитану сборной России (19 голов против 20).
Сердар Азмун. Фото © ФК "Зенит"
"Зенит" признали лучшей командой прошлого сезона РПЛ. Призы лучшим игроку и тренеру также получили представители петербургского клуба — Сердар Азмун и Сергей Семак соответственно. Об этом сообщается на сайте РФС.
Список лауреатов сезона – 2020/21 был утверждён в четверг на заседании исполкома РФС, прошедшем в формате видеоконференции.
Лучшим молодым футболистом до 21 года признали хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна. В номинации "За вклад в развитие футбола" отметили президента столичного ЦСКА Евгения Гинера.
В минувшем сезоне "Зенит" третий раз подряд победил в чемпионате России. В списке лучших бомбардиров первое место занял форвард петербургского клуба Артём Дзюба, забивший 20 голов. Его иранский партнёр по команде Сердар Азмун стал вторым (19 мячей).
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