Самокатчиком, после столкновения с которым погиб физиолог Пигарев, оказался беглый мошенник

Человеком на самокате, после столкновения с которым на Воробьёвых горах в Москве погиб 80-летний доктор биологических наук Иван Пигарев, оказался беглый мошенник. Как рассказал источник Лайфа, 38-летний Пётр Ворошень около 10 лет назад промышлял на территории родной Белоруссии, после чего скрылся на Украине.

В Белоруссии он с 2010 по 2011 год обманул 14 человек на сумму более 100 тысяч долларов (по нынешнему курсу порядка 7,5 миллиона рублей). Мужчина промышлял займами и обещал хорошие проценты посредством выигрышей торгов на фондовых онлайн-биржах.

В момент истечения сроков договоров по займу Ворошень ничего не возвращал, а исчезал. Как рассказал Лайфу один из пострадавших, мужчина мог спрятаться у своих родственников. Поскольку уголовное дело не было возбуждено, собеседник предположил, что не обошлось без взяток.

"Дело так и не возбудили, а в гражданский суд пошли немногие из нас. По данным МВД, [Ворошень] выехал на Украину. Его родственники спрятали. Есть подозрение, что и РУВД подмазали. [На вопрос: "Что за родственники"?] Не знаю. Только предположения. Поскольку сработали очень грамотно", — объяснил один из пострадавших от действий Ворошеня.