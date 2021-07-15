Глава ВОЗ предупредил о возможном появлении новых и более опасных штаммов ковида

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в ближайшее время возможно появление более опасных штаммов коронавирусной инфекции.

"Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных разновидностей CoViD-19, вызывающих обеспокоенность, которые, вероятно, будет ещё сложнее контролировать", — отметил он во время брифинга в Женеве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.