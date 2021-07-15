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Генпрокуратура признала "нежелательной организацией" издание "Проект"

Его главред Роман Баданин, а также семеро журналистов "Проекта" и "Открытых медиа" были внесены в список иноагентов.

15 июля, 14:22

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Главред издания Роман Баданин, а также семеро журналистов "Проекта" и "Открытых медиа" были внесены в список иноагентов. Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", уточняется на сайте Генпрокуратуры.

"Проект" — это медиа, которое в 2018 году основал бывший главред РБК и "Дождя" Роман Баданин. Тематика — политические, экономические и социальные проблемы в России. Издание управляется юрлицом Project Media, зарегистрированным в США, но фирма с одноимённым названием есть и в Литве, и обеими руководит Баданин.


RT выпустил расследование об источниках финансирования издания "Проект"

RT выпустил расследование об источниках финансирования издания "Проект"

Ранее и сам Баданин раскрыл источники финансирования "Проекта" в своей анкете на предоставление иммиграционной визы США. В частности, именно это издание, а также его связь с названными выше фондами журналист указал в качестве доказательства высокого дохода.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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