Генпрокуратура признала "нежелательной организацией" издание "Проект"

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации "Проект медиа". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Главред издания Роман Баданин, а также семеро журналистов "Проекта" и "Открытых медиа" были внесены в список иноагентов. Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", — уточняется на сайте Генпрокуратуры.

"Проект" — это медиа, которое в 2018 году основал бывший главред РБК и "Дождя" Роман Баданин. Тематика — политические, экономические и социальные проблемы в России. Издание управляется юрлицом Project Media, зарегистрированным в США, но фирма с одноимённым названием есть и в Литве, и обеими руководит Баданин.

