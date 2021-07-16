СМИ: Число погибших при наводнении в Германии увеличилось до 80 человек
При этом в экстренных службах не исключают, что количество жертв может увеличиться.
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Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось по меньшей мере до 80 человек. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что не менее 30 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Также последствия катаклизма унесли жизни 50 человек в Рейнланд-Пфальце. При этом экстренные службы Германии опасаются, что жертв может быть гораздо больше.
Как сообщал Лайф, изначально сообщалось о 19 погибших, а пропавшими без вести считались 70 человек. По данным синоптиков, в ряде регионов ФРГ экстремальные погодные условия, включая грозы и продолжительные ливни, сохранятся до конца недели.
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