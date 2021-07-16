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СМИ: Число погибших при наводнении в Германии увеличилось до 80 человек

При этом в экстренных службах не исключают, что количество жертв может увеличиться.

16 июля, 06:02

Видео © Twitter / hiwiradler, m4st3rj3y, Thomas Sparrow

Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось по меньшей мере до 80 человек. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что не менее 30 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Также последствия катаклизма унесли жизни 50 человек в Рейнланд-Пфальце. При этом экстренные службы Германии опасаются, что жертв может быть гораздо больше.

Пропавшими без вести после наводнения в ФРГ числятся 1,3 тысячи человек

Пропавшими без вести после наводнения в ФРГ числятся 1,3 тысячи человек

Как сообщал Лайф, изначально сообщалось о 19 погибших, а пропавшими без вести считались 70 человек. По данным синоптиков, в ряде регионов ФРГ экстремальные погодные условия, включая грозы и продолжительные ливни, сохранятся до конца недели.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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