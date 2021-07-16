СМИ: Число погибших при наводнении в Германии увеличилось до 80 человек

Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось по меньшей мере до 80 человек. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что не менее 30 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Также последствия катаклизма унесли жизни 50 человек в Рейнланд-Пфальце. При этом экстренные службы Германии опасаются, что жертв может быть гораздо больше.