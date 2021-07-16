Российский робот успешно прошёл испытательный срок в полиции ОАЭ

Робот-полицейский "Промобот", разработанный в Перми, успешно прошёл испытательный срок в течение года в полиции столицы ОАЭ Абу-Даби. Как отмечают в компании, разрабатывается проект применения подобных роботов в департаментах полиции в Дубае, а также в северных эмиратах Шардже и Аджмане.

"Единственный в мире говорящий по-арабски сервисный робот "Промобот" из России начал работу в офисе полиции города Абу-Даби в июне 2020 года. Через год его работы руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в "сотрудники" объекта и дальнейшем распространении этого опыта на другие регионы ОАЭ", — отметил представитель компании в беседе с РИА "Новости".

В обязанности робота будет входить патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов полиции, а также измерение температуры и охрана правопорядка. Он может общаться с людьми на английском и арабском языках. В полиции Абу-Даби отметили, что "Промобот" действительно помогает разгрузить сотрудников от рутинной патрульной работы и ограничить контакты между людьми во время пандемии коронавируса.