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Российский робот успешно прошёл испытательный срок в полиции ОАЭ

"Промобота" уже планируют взять в штат. В его обязанности будет входить патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями правоохранительных объектов, а также измерение температуры.

16 июля, 05:00
<p>Фото © <a href="https://promo-bot.ru/news/dubai-police/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Promobot</a></p>

Фото © Promobot

Робот-полицейский "Промобот", разработанный в Перми, успешно прошёл испытательный срок в течение года в полиции столицы ОАЭ Абу-Даби. Как отмечают в компании, разрабатывается проект применения подобных роботов в департаментах полиции в Дубае, а также в северных эмиратах Шардже и Аджмане.

"Единственный в мире говорящий по-арабски сервисный робот "Промобот" из России начал работу в офисе полиции города Абу-Даби в июне 2020 года. Через год его работы руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в "сотрудники" объекта и дальнейшем распространении этого опыта на другие регионы ОАЭ", — отметил представитель компании в беседе с РИА "Новости".

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В обязанности робота будет входить патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов полиции, а также измерение температуры и охрана правопорядка. Он может общаться с людьми на английском и арабском языках. В полиции Абу-Даби отметили, что "Промобот" действительно помогает разгрузить сотрудников от рутинной патрульной работы и ограничить контакты между людьми во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщили, что в России создают андроида для работы в открытом космосе. В отличие от "Фёдора", у нового робота не будет ног, только торс.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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