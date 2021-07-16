Учёный объяснил причину роста заболеваемости ковидом в России

Значительный рост числа заболевших в России связан со сменой доминирующего штамма коронавируса. Такого мнения придерживается заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"В настоящее время в мире, в России в том числе, сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап", — сказал он в беседе с ТАСС.

Горелов подчеркнул, что после достижения максимальных значений по числу заболевших за сутки ситуация будет оставаться сложной ещё месяц-полтора. По словам учёного, такие условия диктуют правила пандемии. А то, как люди будут идти к стабилизации ситуации, зависит от того, насколько ответственно они отнесутся к выполнению санитарных норм и правил.