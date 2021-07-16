Россиянам рассказали, какую воду опасно пить

Любая вода, которая не проходила дополнительную очистку, может быть опасной для здоровья, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова. Чтобы получить не просто чистую, а полезную жидкость, нужно учитывать особенности региона, состав источников для забора воды, уточнила эксперт. Так, на юге России много минералов, солей, а на севере — железа, кремния и природных органических кислот.

"Поэтому практически во всех российских регионах требуется дополнительная очистка и обогащение питьевой воды. Даже если в водохранилищах, озёрах, реках и родниках населённых пунктов содержится чистейшая вода, инфраструктура современных водопроводных сетей в России оставляет желать лучшего", — отметила эксперт.

Почти половине труб в регионах нужна замена, изношенность превышает 60-процентный показатель. В связи с этим даже в самых благополучных регионах нужно дополнительно "доочищать" воду от механических примесей и тяжёлых металлов с помощью фильтров, которые можно подобрать, предварительно сдав жидкость на анализ. Кулешова также добавила, что в кулерах и бутылках не всегда полезная вода, поскольку она впитывает вредные выделения из пластика. А многоразовые ёмкости могут содержать бактерии.

"Многие компании, поставляющие тару с водой на прилавки магазинов и в офисы, безответственно подходят к фильтрации разливаемой жидкости: образцы, протестированные "Росконтролем", содержали токсичные элементы, а также в 70 раз больше микробов, чем допускается СанПином, и не соответствовали нормам содержания фтора и кальция", — сообщила Кулешова.