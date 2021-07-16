Врач рассказала, через какое время после вакцинации можно ехать в отпуск
Эксперт также отметила, что в сложной эпидобстановке, которая сложилась на сегодняшний день, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причём независимо от уровня антител.
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Отправляться на отдых можно после полного формирования антител к коронавирусу, которое происходит спустя 21 день после второй дозы прививки. Об этом рассказала руководитель и главный врач клиники внутренних болезней "Европейский медицинский центр" (ЕМС) Светлана Бунова в беседе с агентством "Прайм".
"Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причём независимо от уровня антител", — указывает эксперт.
Она отметила, что тем, кто уходит в отпуск осенью, стоит позаботиться о вакцинации уже сейчас, если они ещё этого не сделали.
Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае с 1 августа курортам разрешат принимать не привитых от ковида туристов, которые готовы поставить вакцину в течение трёх дней по прибытии на отдых. Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
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