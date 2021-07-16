Врач рассказала, через какое время после вакцинации можно ехать в отпуск

Отправляться на отдых можно после полного формирования антител к коронавирусу, которое происходит спустя 21 день после второй дозы прививки. Об этом рассказала руководитель и главный врач клиники внутренних болезней "Европейский медицинский центр" (ЕМС) Светлана Бунова в беседе с агентством "Прайм".

"Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причём независимо от уровня антител", — указывает эксперт.

Она отметила, что тем, кто уходит в отпуск осенью, стоит позаботиться о вакцинации уже сейчас, если они ещё этого не сделали.