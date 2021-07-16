НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Минздраве Красноярского края рассказали о состоянии пострадавших в резне в автобусе

Сейчас три человека находятся в стационаре больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

16 июля, 01:39
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Три человека, которые получили ранения в результате нападения мужчины в автобусе под Красноярском, прооперированы. Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края, передаёт ТАСС.

"Находятся в стационаре больницы три человека, прооперировали, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Необходимости перевода в другое учреждение нет", — рассказал собеседник агентства.

СК показал кадры с места резни в автобусе под Ростовом

СК показал кадры с места резни в автобусе под Ростовом

Ранее Лайф рассказывал, что под Красноярском вооружённый ножом мужчина ранил водителя и пассажиров автобуса. Неадекват нанёс увечье и себе. В результате пострадавших и злоумышленника увезли в больницу. Мотив совершения преступления пока не понятен.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1