В Минздраве Красноярского края рассказали о состоянии пострадавших в резне в автобусе
Сейчас три человека находятся в стационаре больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Три человека, которые получили ранения в результате нападения мужчины в автобусе под Красноярском, прооперированы. Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края, передаёт ТАСС.
"Находятся в стационаре больницы три человека, прооперировали, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Необходимости перевода в другое учреждение нет", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что под Красноярском вооружённый ножом мужчина ранил водителя и пассажиров автобуса. Неадекват нанёс увечье и себе. В результате пострадавших и злоумышленника увезли в больницу. Мотив совершения преступления пока не понятен.
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