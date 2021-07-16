В Минздраве Красноярского края рассказали о состоянии пострадавших в резне в автобусе

Три человека, которые получили ранения в результате нападения мужчины в автобусе под Красноярском, прооперированы. Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края, передаёт ТАСС.

"Находятся в стационаре больницы три человека, прооперировали, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Необходимости перевода в другое учреждение нет", — рассказал собеседник агентства.