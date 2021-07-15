СК показал кадры с места резни в автобусе под Ростовом
В результате полученных ранений 33-летняя женщина погибла на месте, ещё две пассажирки были госпитализированы. По нашим данным, злоумышленника пока не удалось поймать.
СК показал видео с места резни в ростовском автобусе, возбуждено дело. Видео © СУ СК РФ по Ростовской области
В Ростовской области правоохранители продолжают поиски злоумышленника, который с ножом напал на трёх женщин в автобусе, следовавшем маршрутом город Азов — село Круглое. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК РФ.
"Следственным отделом по городу Азову Следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), частью 3 статьи 30 подпункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", — указано в сообщении.
По версии следователей, сегодня днём 51-летний мужчина атаковал с ножом пассажиров автобуса. В результате полученных ранений 33-летняя женщина погибла на месте, ещё две женщины (55 лет и 61 год) были госпитализированы. После нападения преступник успел скрыться в неизвестном направлении, сейчас его разыскивают оперативники.
Ранее Лайф сообщал, что напапавших с ножом на тамбовского экоактивиста отправили под арест. Напомним, 1 июля неизвестные напали с ножом на Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили.
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