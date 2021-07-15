СК показал кадры с места резни в автобусе под Ростовом

СК показал видео с места резни в ростовском автобусе, возбуждено дело. Видео © СУ СК РФ по Ростовской области

В Ростовской области правоохранители продолжают поиски злоумышленника, который с ножом напал на трёх женщин в автобусе, следовавшем маршрутом город Азов — село Круглое. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК РФ.

"Следственным отделом по городу Азову Следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), частью 3 статьи 30 подпункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", — указано в сообщении.

По версии следователей, сегодня днём 51-летний мужчина атаковал с ножом пассажиров автобуса. В результате полученных ранений 33-летняя женщина погибла на месте, ещё две женщины (55 лет и 61 год) были госпитализированы. После нападения преступник успел скрыться в неизвестном направлении, сейчас его разыскивают оперативники.